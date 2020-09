Läti väljastas 57 viisat valgevene poliitpagulastele

Minister rõhutas, et Läti valitsus on praeguseks eraldanud 200 000 eurot Valgevene repressioonide ohvrite raviks Läti raviasutustes ning ajakirjanike ja mitmesuguste Valgevene ühiskonna rühmade toetuseks. Läti menetleb ka varjupaigataotlusi.

Rääkides Euroopa Liidu sanktsioonidest Valgevene ametiisikutele, kes vastutavad Valgevene valimistulemuste võltsimise ning meeleavaldajate vastase vägivallaga eest, väljendas Rinkēvičs lootust, et see küsimus laheneb 21. septembril EL-i välisministrite nõukogu järgmisel istungil.

Rinkēvičs kinnitas, et EL-is ei ole nende sanktsioonide vajaduse küsimuses lahkarvamusi.

Rääkides Venemaa tegevusest Valgevene suhtes, märkis Rinkēvičs, et nende riikide suhted on erilise iseloomuga ja juhtis tähelepanu, et välispoliitilise joone vastu valgevenelased meelt ei avalda.