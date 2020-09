Õnnetused elektritõukeratastega on kasvamas

Kui mullu oli viis õnnetust, siis tänavu kaheksa kuuga on juhtunud juba 14 inimkannatustega õnnetust, selgus Politsei- ja Piirivalveameti statistikast. Kindlustusseltsid näevad elektritõukeratastega seotud õnnetuste kasvu nii liikluskindlustuse kui õnnetusjuhtumikindlustuse praktikast.

Liikluskindlustuse fondi kahjuennetuse juhi Ülli Reimetsa hinnangul juhtuvad elektritõukeratastega õnnetused peamiselt siis, kui kiirus on liiga suur või ei arvestata teistega.

„Ohutuks liiklemiseks on kolm põhireeglit: elektritõukerattal võib sõita ainult üks inimene, kiiver on kohustuslik kuni 16-aastastele ning jalakäijate läheduses ja sõiduteed ületades tuleb hoog maha võtta, et vältida õnnetusi,“ ütles Reimets.