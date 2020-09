GALERII ⟩ Armastatud puhkekohast kaovad ajapikku 150-aastased männid

Palojärve ujumiskoha parkimisplatsil kohtus Riigimetsa majandamise keskuse arvuka esindusega metsasõpru kaugemaltki kui Põlvamaalt. RMK Põlvamaa metskonna metsaülema Tiit Timbergi esialgne sõnum neile polnud kuigi lootustandev: juba sel aastal tehakse kohe kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala) piiril ühe hektari suurune lageraieala. Lisaks on veel kolmel hektaril plaanis turberaie. Lähema kümne aasta jooksul on aegjärkset raiet plaanis teha 34,8 hektaril. Seda tehakse kahes osas tingimusel, et teine osa võetakse ette pärast esimese ala uuenemist. Harvendusraieid on plaanis teha 11 hektaril (peamiselt 30-50 aastastes kaasikutes).