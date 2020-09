Põim Kama: kuidas teatada halbu uudiseid?

Pahad on pahad ja head on head, ütleb tuntud laulusalm filmist «Nukitsamees». Elu pole aga kunagi päris nii mustvalge, mistõttu on kasulik teada, kuidas jääda heaks ka siis, kui satud paha rolli.

Keerulistel aegadel tuleb paratamatult nii kuulda kui ka ise teatavaks teha mitmeid halbu uudiseid. Olgu teemaks koroona või koondamised, majandusraskustes ära jäävad investeeringud või isiklikud suhted – sõnumitooja või süüdlase roll pole kunagi meeldiv. Siiski sõltub halva uudise vastuvõtt selle teatamise viisist ning õige lähenemise korral on üldiselt võimalik suurem pahameel ära hoida.

Minu koduvald otsustas hiljuti loobuda ühe kergliiklustee ehitusest, mida oli justkui lubatud. Kohalikud elanikud juba ootasid ning riigi rahastuski olemas. Ehituse ärajäämist põhjendati sellega, et vallal napib raha omafinantseeringuks ja ühe maaomanikuga ei jõutud samuti kokkuleppele. Õigemini polnud tegu küll põhjendusega, sest vald unustas loobumisotsusest avalikult teada anda ning jagas selgitusi tagantjärele, kui kergliiklusteest ilmajäämise pahameelele lisandus kohalike pettumus selle üle, et olukorra muutumisest teadlikud ei oldud.

Vallavalitsus kommenteeris olukorda alles siis, kui lugu juba ajakirjandusse jõudis ning seejärel võis valla ametlikust sotsiaalmeediakanalist lugeda, et kogu asja avalikuks teinud vallavoliniku nördimus «oli pigem teeseldud», sest loobumiseni viinud asjaolud pidid talle teada olema. Valang sõnumitooja suunas ei suutnud aga pahameelt summutada, vaid valas veelgi õli tulle. Mis valesti läks?

Iga tarka ja vajalikku otsust on võimalik arusaadavalt põhjendada. Kui aga selgitamisega hätta jäädakse, siis ehk tasuks üle vaadata otsus.

«Möödas on ajad, kui keegi julges kõva häälega öelda: me teeme selle või teise raske otsuse, sest nii on vaja,» kirjutas Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora hiljutises arvamusloos sellest, kuidas olulised valikud või sammud avaliku arvamuse pantvangi jäävad.

Ebapopulaarsed otsused on vahel vajalikud, koguni möödapääsmatud. Tugeva juhtimis- ja organisatsioonikultuuri tunnus ongi see, kui raskeid ja pahameelt tekitavaid olukordi suudetakse avalikkusele selgitada samavõrd tasakaalukalt ja argumenteeritult, kui neidki, mille puhul on oodata sooja vastuvõttu.

Keeruliste olukordadega käivad kaasas tugevad tunded, mis sageli hägustavad otsustusvõimet ning mõjutavad inimeste käitumist. Mis peaasi – keegi ei taha olla see paha, kes teiste inimeste elu mõnel negatiivsel moel mõjutab. Tahaks ju ikka hea olla, isegi siis, kui see tegelikult võimalik pole. Just sellepärast kipub suur osa inimestest, nende seas võimekad juhidki, kriitilistes olukordades rohkem või vähem ebaadekvaatselt tegutsema.