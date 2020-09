Äsja avatud pingil istudes ei saanud jätta eile 85-aastaseks saanud mehelt küsimata, mis tunne on. «Imelik tunne on. Saan aru, et Arvo Pärt ja sellised mehed võivad pinke saada, aga mina olen tavaline treener,» tunnistas maestrost kaks päeva hiljem sündinud Ants Joonas.