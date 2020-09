«Tõde ja õiguse» võttepaigaks olnud turismimagnet pidi sügistalvisele puhkusele minema 15. septembril. «Selle põhjal, et augustis oli meil palju külastajaid ning palju on küsitud hooaja pikendamise kohta, tegime otsuse, et oleme üksikkülastusteks lahti veel ka 19.–20. ja 26.–27. septembril,» ütles tegevjuht Ingrid Ulst.