Palojärve-äärseid 150-aastaseid mände ähvardab raie

RMK Põlvamaa metskonna metsaülema Tiit Timbergi esialgne sõnum Palojärve ujumiskoha parkimisplatsile tulnud metsasõpradele polnud lootustandev: juba sel aastal tehakse kohe kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala) piirile ühe hektari suurune lageraieala. Lisaks on kolmel hektaril plaanis turberaie. Kümne aasta jooksul on aegjärkset raiet plaanis teha 34,8 hektaril. Seda tehakse kahes osas: tingimusel, et teine osa võetakse ette pärast esimese ala uuenemist. Harvendusraieid on plaanis teha 11 hektaril: peamiselt 30–50-aastastes kaasikutes.

RMK arvuka esinduse hulgast võttis vastuste andmise enda kanda Põlvamaa metskonna metsaülem Tiit Timberg. FOTO: Mati Määrits

Hea uudis oli metsaülemal puude raiumise pärast muretsejatele ka: Palojärve lõuna- ja lääneküljel kasvavad kaldaäärsed puistud (4,4 hektarit) jäetakse kuni 50-meetrise ribana majandamisest välja.

Palojärve ümbruses asuvast 93 hektari suurusest metsamaast on 2,2 hektarit rangelt kaitstavad vääriselupaigad. Majandatavaid metsi on 82,3 hektarit, millest kaks kolmandikku on üleseisnud, 11 protsenti keskealine ja 22 protsenti noor mets. «Kui realiseerime kümneks aastaks kavandatud lage- ja turberaied, langeb küpsete metsade osakaal 40 protsendile,» märkis Timberg.

Korda plaanitakse teha ka kruusatee

Sel sügisel alustatakse ka Postiteelt algava ja ümber järve kulgeva kruusatee kapitaalremonti, mille käigus võetakse maha osa tee ääres kasvavaid puid. Algselt kavandatud 12 meetri asemel kujuneb tee laiuseks kümme meetrit. «Uus tee rajatakse geotekstiilile ning see püsib aastakümneid. Muidu jääksimegi seda lõputult parandama,» selgitas Timberg.

Teetemaatika arutelu lõpus sündis esimene kompromiss­ettepanek, mille esitas metsamehest keskkonnaaktivist Mati Sepp: «Jätke tee tegemata ja mets alles.»

Metsaarutelu jätkudes märkis Sepp, et aegjärksete raiete puhul tekivad tuulekoridorid, mistõttu on alles jäetud mets tormide ees eriti kaitsetu. «Ja lõpuks peamegi paratamatult kõik ära koristama. Miks mitte kasutada hoopis valikraiet, mille puhul mets uueneb kiiremini?» küsis ta.

Otsime parem kõiki rahuldavat lahendust. Metsad on siin kandis tõesti raieküpsed, aga võime neid raiudes kaotada hoopis millegi muu arvel, rääkis MTÜ Postitee juhatuse liige Ott Rätsep.

Harvesteride asemel soovitas metsamees kasutada saemehi, et rasked metsamasinad pinnast ega alusmetsa liialt ei lõhuks. «Oletan, et teie huvi siin raiuda on tingitud üksnes vajadusest lepinguid täita, sest suurem osa Eesti majandusmetsadest on juba läbi raiutud,» sõnas ta.

Tartu Ülikooli maastikuökoloog Anneli Palo tõdes, et langetamisele lähevad 140–150-aastased puud, mida võinuks majanduslikust seisukohast ammu maha võtta. «Ometi on need metsad säilinud veel 60 aastat puhkemetsana ja nüüd peab see pärand hävinema. Miks ei võiks see park edasi jääda? Seda saaks hooldada veel sada aastat, pealegi uueneb see isegi.»