Võrukad domineerisid orienteerumisjooksu Eesti meistrivõistlustel

Kolmeliikmelisi meeskondi oli stardis 23, teiste seas OK Võru I meeskond, milles jooksid eelmise aasta tiitlit kaitsma läinud, kuid sel aastal klubi vahetanud vennad Sillad. Koos OK Võru esindusmeeskonna kolmanda liikme Jaagup Truusaluga ei valmistanud OK Võru mehed oma klubile tulemuses pettumust. Kui Truusalu saatis avavahetuse järel Lauri Silla metsa kolmandana, jäädes liidrist Harju OK esindajast Ats Sõnajalast maha 1.25, siis teises vahetuses ei andnud eilne lühiraja meister Lauri Sild konkurentidele mingit võimalust ning saatis venna Timo Silla metsa juba 10-minutilise eduga. Erinevalt eilsest vigaderohkest jooksust läbis Timo Sild raja puhtalt ning tõi oma võistkonna üle finišijoone selge, ligi 17-minutilise eduga.

Nii hõbedale (Värska OK Peko 1) kui pronksile (SK 100 1) tulnud võistkondade ankrumehed seevastu Eesti koondise liidrile sarnast jooksu täna teha ei suutnud ja pronksmedal saadi sel aastal lausa 26-minutilise kaotusega võitjale.

Võru I 02:17.58

1 Jaagup Truusalu 56.56 [3]

2 Lauri Sild 34.08 [1] 01:31.04 (1)

3 Timo Sild 46.53 [1] 02:17.58 (1)

Värska OK Peko 1 02:34.51,5 (+16:53)

Sergei Rjabõshkin 55.36,4[2]

2 Reigo Teervalt 45.49 [6] 01:41.25 (2)

3 Kristo Heinmann 53.26 [2] 02:34.51 (2)

SK100 I 02:44.09 +26:11,2

1 Lauri Tammemäe 01:04.52 [8]

2 Anti Sulavee 43.58 [3] 01:48.50 (4)

3 Timmo Tammemäe 55.18 [3] 02:44.09 (3)

Naiskondadest asus starti 11 võistkonda, kellest tulemuse sai kirja kaheksa.

Võitja, OK Võru naiskonna tee võidule kulges sarnaselt klubi esindusmeeskonna võistluse käigule: avavahetuse lõpetas eilne lühiraja mitteametlik pronksinaine Sari Nurmela OK Võrust kolmandana, olles üle viie minuti maas avavahetuse võitjast OK Kape jooksjast Margret Zimmermannist. Teises vahetuses asus Eleri Hirv julgelt OK Kape ja Saue Tammede võistkondi püüdma ja õnnestunud jooksuga andiski teatevahetuse eilsele hõbedale Laura Joonasele juba liidrina.

Kui algul tundus, et OK Võru esimene ja teine vahetus on kindlustanud Joonasele ohutu stardipositsiooni, siis põnevust tõi mängu eilne lühiraja võitja Evely Kaasiku (JOKA), kes viimasele vahetusele startis küll pea 10 minutilise kaotusega neljandalt positsioonilt, kuid tõi oma võistkonna finišisse teisena, jäädes OK Võrust maha vaid napi pooleteise minutiga. Pronksi eest heitlesid Merike Vanjuk (OK Kape) ja Teele Telgma (SK Saue Tammed). 30-sekundilise vahega rajale pääsenud ja erinevaid hajutusi jooksnud võistlejad said taas kokku 14. KPs, millest edasi kuni finišini oli rada hajutuseta. Teel eelviimasesse, 17.KPsse kaldus Telgma liialt paremale, kuid Vanjuk, olles kindlalt kaardis, jätkas teed otse punktini ning sai nii vajaliku minutilise edu, mida suutis hoida finišijooneni.

OK Võru 1 02:50.13

1 Sari Nurmela 01:03.27 [3]

2 Eleri Hirv 44.25 [1] 01:47.53 (1)

3 Laura Joonas 01:02.20 [2] 02:50.13 (1)

OK JOKA 02:51.45 (+1:31)

1 Sigrid Ruul 01:06.27 [4]

2 Helle Hallik 50.36 [4] 01:57.03 (4)

3 Evely Kaasiku 54.41 [1] 02:51.45 (2)

OK Kape 02:54.57 (+4:43)

1 Margret Zimmermann 57.39 [1]

2 Kirsten Nigul 53.46 [5] 01:51.26 (2)