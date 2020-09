Riik ärgitatab inimesi rohkem e-teenuseid kasutama

Id.ee portaal annab infot nii elektroonilise identiteedi (eID) lõppkasutajatele kui ka teenuste arendajatele. Samuti on see koht, kust alla laadida uusim ID-tarkvara.

"Viimase kuue kuu jooksul on elektroonilise identiteedi (eID) vahendeid ehk ID-kaarti, mobiil-ID-d ja Smart-ID-d kasutanud 70% elanikkonnast, mis tähendab, et umbes 900 000 inimest kuus logib end sisse mõnda e-teenusesse või annab mõne digiallkirja. Kalendrikuus tehakse kokku umbes 30 miljonit toimingut. Selliste mahtude korral võib loomulikult tekkida ka küsimusi eID vahendite kasutamise kohta. Veebileht id.ee proovib neile olukordadele vastuseid anda ja mured lahendada," kommenteeris RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Margus Arm.

"Loodame, et uuenenud id.ee portaal julgustab inimesi rohkem eID vahendeid kasutama ja aitab seega kaasa meie põhieesmärgile tagada Eestis turvalise ja maailmatasemel elektroonilise identiteedi jätkusuutlik toimimine," lisas ta.

Uuenenud portaalist leiab vajalikku informatsiooni ja õpetusi, mis aitavad e-teenuste kasutamisega algust teha. Näiteks on üleval digitaalse allkirja andmise õpetus ning võimalikud lahendused mobiil-ID kasutamisel tekkinud tõrgetele. Lisaks on hea teada, et eID vahendite abil saab ligi ka oma isiklikule teabele, näiteks tervise- ja pensioniandmetele.