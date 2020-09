Võrumaale lisandus kahe nädalaga 19 koroonahaiget

Reedese seisuga oli Võrumaale viimase 14 päeva jooksul lisandunud 19 COVID positiivset haiget. «Nendest üks on hospitaliseeritud Tartu Ülikooli kliinikumi. Võrumaa viimase 14 päeva kumulatiivne haigestumus on 53,65. Võrumaal on jälgimisel 62 lähikontakti,» andis terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht teada Setomaa valla kodulehel.

Omavalitsuste järgi asub enim haigeid Võru linnas: seal on neid 10, Võru vallas on haigeid 8 ja üks haige on Rõuge vallas.

Enim haigestunuid on Võrumaal kahe nädala jooksul olnud keskealiste ja eakate seas. Keskmine haigestunute vanus on 40,2 eluaastat. 58% haigestunutest on vanuses 40+. 68% haigetest on naised (13) ja 32% mehed (6).

Võrumaal oli 10. septembri seisuga kaks aktiivset kollet. «Arvestades eeltoodut ei ole mõistlik korraldada eakatele kui riskigrupile suunatud üritust siseruumis, kui pole läbi mõeldud kõiki pisidetaile võimaliku nakkusohu ennetamiseks: maskide kandmine, liikumistrajektoorid, hajutamine, käte pesemine, desinfitseerimine ja muu taoline,» toonitas Luht.

Ta lisas, et avalike ürituste korraldajatel lasub suur vastutus järgida vabariigi valitsuse korraldust COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalike liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangute kohta..