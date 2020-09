Valga vallavalitsuses asus tööle uus ametnik

Niit on omandanud majandusalase kõrghariduse Tartu Ülikoolis ning tal on pikaajaline töökogemus eri valdkondades, sealhulgas avalikus sektoris. Muu hulgas on Niit olnud ametis kinnisvara ja kommunaalmajanduse alal ja see annab talle vajaliku kogemuse just vallavara- ja hooldusteenistuse juhina.