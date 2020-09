Valga vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku üks asevallajuhi koht kaotada

Alates esmaspäevast töötab Valga vallavalitsus ajutiselt nelja liikmega. Kahe asevallavanemaga on plaanis jätkata ka edaspidi ning vastavasisuline ettepanek on saadetud volikogule kinnitamiseks, andis vallavalitsus teada.

Vallavalitsuse struktuuri muutmine on volikogu pädevuses ning enne ametikohtade kaotamist või loomist peab volikogu koosseis häälteenamusega selle heaks kiitma. Vallavalitsus tegigi esmaspäeval volikogule ettepaneku vallavalitsuse struktuuri muuta ja kui see volikogus kinnitamist leiab, juhib valda edaspidi viieliikmeline meeskond, milles lisaks vallavanemale kaks asevallavanemat ja veel kaks vallavalitsuse liiget.

Vallavanem Ester Karuse tunnustas eilsest ametist lahkunud endist asevallavanemat ja märkis, et Karl Kirt andis lühikese ametiaja jooksul tubli panuse oma vastutusalas olevate valdkondade edendamiseks. «Mõistan Karl Kirti soovi vastu minna uutele väljakutsetele, soovin talle edu ning usun, et meie hea koostöö jätkub ka tulevikus.»

Vallavalitsus on arutanud eri valdkondade töökorraldust ja leidnud, et tööülesannete ja vastutusalade ümberjagamise teel saab valla juhtimisel edasi minna kahe asevallavanemaga. «Oleme leidnud lahendusi ja korraldame vastutusalad ümber selliselt, et ükski oluline töölõik ei jääks katmata,» kinnitas Ester Karuse ning lisas, et struktuuri muutmine on üks võimalusi eelarvesse soovitud kokkuhoidu tuua.