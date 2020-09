Maarja külas valmib kuues peremaja

«Kui Eesti maja ja Sõbra maja 2009. aastal valmisid, lubasid valitsuse esindajad, et kuna oleme tublisti ehitanud, tuleb lõpuks riigi maja ka. Siis tuli masu ja nii jäi riigi maja oma aega ootama. Vahepeal jõudis alale juba noor võpsik peale kasvada. Aga peaasi, et valmis saab,» sõnas SA Maarja Küla juhataja Ly Mikheim.

Energiasäästlik hoone

Põlvamaal Kiidjärve lähedal asuvas külas juulis alanud töödega on tema sõnul jõutud kõige keerulisema osa – vee, kütte, kanalisatsiooni ja elektri ühendamise juurde, mis vaja ära teha enne põranda valamist. «Sellest tuleb maaküttega nullenergiaga maja,» rõhutas juhataja.

Kui teistes majades on avarad siseõued, siis uusimas tuleb selleta hakkama saada. «Me poleks muidu enam krundile ära mahtunud, sest piiriks olev metsatee on kohe kõrval. Et valgust oleks, võetakse esimest korda kasutusele hoopis katuseaknad. Need on elu- ja söögitoas – seega pole võimalik otse voodist tähistaevast imetleda,» sõnas Mikheim.

Riigihanke võitis kahe Jõgevamaa firma – Mekon Ehitus OÜ ja PH Building OÜ – pakkumine. Vundamendi tegi alltöövõtjana AS Kurmik Võrust.

Jaanipäevast ametis olev haldusjuht Jaan Tobreluts tõdes, et töödega alustati siiski viivitusega ning oodanuks ka tempokamat edasiliikumist.

«Ma ei usu, et senistel majadel nii vinget soojustust on. Juba vundament on teistsugune. Tulnud on ka uued materjalid,» lisas ta. Tunnustavaid sõnu jagus Tobrelutsul omanikujärelevalvet tegevale Kuldar Käsperile.

Majas on kohti kaheksale elanikule. Sinna kolivad Põlvamaalt pärit elanikud, kellest viis on juba olnud nädalasel päevahoiul ning käivad praegu kodu ja Maarja küla vahet. «Esialgu pered veel suudavad neid hoida, aga edaspidi on uutel asukatel võimalik siia jäädagi. Kolm poissi juba elab vanas talumajas, kus muidu majutatakse vabatahtlikke,» märkis juhataja.

Praegu 38 elanikku

Kui praegu on külas 38 elanikku, siis järgmisest aastast 46. Tartusse püstitatud kahes majas on veel 20 inimest. «Seal ei ole öövalvet ja nad peavad ise hakkama saama. Kui arvestada kõiki neid, kes käivad meie juurde tööle või on rehabilitatsioonil, siis päevas käib läbi sadakond erivajadusega inimest,» selgitas Mikheim.

Nurgakivi panekul tõdes Põlva vallavolikogu esimees Lennart Liba, et kui on rajatud nii suur kompleks ning vajadust vastava teenuse järele on, tasuks mõelda laienemisele.

«Eks vajadust ikka oleks, sest järjest rohkem suudetakse elule päästa enneaegseid või sünnitraumadega lapsi, millega võib kaasneda ka arengupeetus. Kasvab ka autismispektri ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste arv. Kõige keerulisemad juhtumid jõuavad ka meie juurde,» tõdes Mikheim.

Vaja on veel õpilaskodu

Häid ideid ootab kümme hektarit, mis saadi riigi vahetusmaana. «Kindlasti vajame õpilaskodu-hostelit, kus saaks ka külalisi vastu võtta. Praegu ööbivad õpilased Taevaskoja puhkelaagris. Meil oleks sellele majale aastaringne kasutus olemas, aga veel ei tea, kust see raha tuleb,» märkis juhataja.

Algusest peale on Maarja külas olnud Mait ja Martin. «Eks paljudele jääbki see tema elu lõppjaamaks. Väljasuunamist kindlasti ei tule, aga kui keegi vajab hooldushaiglas ravi, liigub sinna. Nii oleme mõelnud ka hooldusvajadusega inimeste majale,» sõnas Mikheim.

Ette on tulnud ka majadevahelist liikumist, mille puhul rakendatakse neljakuulist katseaega.

«Hääletada, kas uus tulija kuhugi sobib, pole vaja, sest meie elanikel on tunnetus hulga parem kui paljudel väljaspool küla. Ning juba toimunud vahetused on läinud väga ilusti. Kui Tartu majad valmisid, liikuski mõni tartlane taas kodulinna. Tartusse läksid ka need, kellel oli seal töökoht,» lausus eestvedaja.

Vabatahtlikud on tagasi

Taas on külas ka vabatahtlikud. 29-aastane Aserbaidžaanist pärit juuraharidusega mees on praegu Tartus karantiinis. Diakooniakeskuse kaudu on tulnud kaks noort Saksamaalt.

Praktikal on üks Hamburgis tegevusjuhendajaks õppiv noormees. Tulemas on veel vabatahtlikud Venemaalt ning Hispaaniast.