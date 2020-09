Ivar Unt: spordil pole vallavõimuga vedanud

Siis aga vahetus vallas võim. Kompleksi arendajat tööle võetud pole, venib ka asjaajamine. Mõistagi on igal erakonnal voli varasematele plaanidele vesi peale tõmmata. Kahju on aga tehtud investeeringutest, mis viisid valla eelarvest üle veerand miljoni euro, ning veel rohkem motomeestest, kellel silm säras lootuses, et viimaks hakkab Valgaski midagi liikuma.

Kui riik võtab 5 miljardit laenu, pudeneb seda suurte summadena ka omavalitsustesse, see rahakülv aga muudab vallajuhid mugavaks. Raha väljaajamiseks pole vallajuhid midagi teinud, seda jagab riik valemite alusel ning kõigile, tuleb ainult leida koht sellele. Kahju, et seda ei paista jätkuvat spordivaldkonda.

ALLAIN KARUSE KOMMENTAAR

Tekkinud olukorrast ei võitnud keegi

«On väga palju selgitatud, miks Valga vallavolikogul polnud võimalik toetada korvpalliklubi BC Valga-Valka / Maks & Moorits. Püüan seda lühidalt veel kord meelde tuletada. Klubi ei esitanud 2019. aasta sügisel, kui koostati järgmise aasta eelarvet, toetuse saamiseks avaldust ei vallale ega volikogule. Klubil ei tohi olla võlgnevusi riigi ega valla ees ja esitatud peavad olema kõik deklaratsioonid nii spordiregistritele kui maksu- ja tolliametile.

Kahjuks olid klubi taga oleval spordiseltsil need tingimused täitmata. Volikogu istungil pakkusin, et see summa, ligi 30 000 eurot, tuleks jagada lastele pearahaks ja spordiürituste korraldamiseks. Kahjuks Ivar Unt ega Reformierakond ettepanekut ei toetanud.

Klubi käekäigu ning võetud kohustuste eest vastutavad ikkagi klubi juhatuse liige ja tegelikud juhid. Aitäh, Ivar, mind Valga korvpalli patrooniks nimetamast, aga arvan, et pole seda nime väärt. Klubi patrooniks ja presidendiks kutsuti ikka Margus Lepikut. Jah, olen abiks olnud paljudele spordiklubidele ning sportlastele nõu, jõu ja kui võimalik, ka rahaga. Sama lugu oli korvpalliga. Miks lahkusid 2019. aasta kevadel klubi juurest pikaajalised vedurid Antti Vasar ja Tõnu Sirol? Mina seda ei tea. Igatahes oli kurb näha, kuidas pärast Vasara lahkumist pani korvpallirong allamäge ajama.

Kindlasti ei ole siin loos võitjaid. Avalik tähelepanu ning minu populaarsus tuleb pigem sellest, et olen elus teinud õigeid asju ja otsuseid, sealhulgas toetanud sporti, kultuuri, abivajajaid ja tegelenud heategevusega. Näiteks ka oma volikogu liikme tasu 240 eurot annetan heategevuseks.

Tänavu saabus kevad koos COVID-19-ga. Palju võistlusi jäeti ära ning rajad olid suletud. Külgvankrite MM katkestati. Minul pole Meelis Kattaile ega Valga Spordi töötajatele midagi Jaanikese motokompleksi asjus ette heita. Pärast eriolukorra piirangute lõppu on rada treeninguteks avatud. Minu teada on Valga Sport palganud ka inimese, kes Jaanikesel silma peal hoiab ja vaatab, et rada oleks treeninguteks sõidetav, ümbrus korras ning värske rajainfo jõuaks sotsiaalmeediasse.

Valga motoklubide esindajad rääkisid volikogus, et neil on laste ja noorte treeninguteks kodu lähedale rada vaja. Millegipärast kasutatavad nad Jaanikese rada tõesti vähe. Kuid keegi pole plaanidele vett peale tõmmanud. Kõik projektid on töös, ka volikogu liige Lauri Drubinš on Jaanikese projektide koostamisel abiks olnud ja palju oma isiklikku aega panustanud.»

Allain Karuse, Valga vallavolikogu aseesimees (Keskerakond)