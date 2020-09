Sobiv kandidaat on sõbralik ja abivalmis, tagab korrektse ühiskaardi müümise või valideerimise, on vajadusel nõu ja jõuga abiks. Liikluses on ta tähelepanelik, et sõit kulgeks sujuvalt ja ohutult. Kandidaadi kohta täidetud blankett, mis on leitav keskuse kodulehelt, tuleb esitada hiljemalt 10. oktoobriks.