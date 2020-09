Ebaseaduslik vähipüük tõi Võrumaal kaasa kaks menetlust

Keskkonnainspektsioon alustas ajavahemikus 15. juulist 15. septembrini ebaseadusliku vähipüügiga seoses 23 menetlust, sealhulgas 20 väärteo- ja kolm kriminaalmenetlust. Lisaks on veekogudest eemaldatud 120 selguseta kuuluvusega vähipüügivahendit.

«Maakondade lõikes on pilt erinev. Levinumad püügikohad asuvad Saaremaal, Harjumaal ja Tartumaal, kus tuvastatakse ka kõige rohkem rikkumisi. Järelevalve andmetele tuginedes võib öelda, et viimastel aastatel on kasvanud märgatavalt püügihuvi Võrumaal, vähenenud aga Valgamaal,» märkis keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna peainspektor Aare Pai.