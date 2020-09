Veriora lahustitragöödia nõudis veel kaks elu

Nädalavahetusel Põlvamaal Verioral aset leidnud koosviibimine, mille käigus tarbiti lisaks alkoholile ka tervisele üliohtlikku lahustit, on nõudnud nüüdseks juba neli elu.

«Verioral lahusti joomisest mürgituse saanud ja haiglasse viidud kaks meest surid eile haiglas,» kinnitas neljapäeva hommikul Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk. «Kolmas haiglasse viidud mees on tervenemas.»

Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamine alles käib. Praegu teadaoleva info põhjal tarvitasid mehed kahe korteriga majas tööstuslikku lahustit (1,2-dikloro­etaan), mida kasutatakse lakkide, liimide ja muu viimistluse eemaldamiseks. Tegu on ohtliku kemikaaliga, mille allaneelamine tekitab mürgistuse ja võib sõltuvalt kogusest päädida tõsiste terviserikete või surmaga.

Alkoholi hakati prokuratuuri esialgse info kohaselt tarvitama laupäeva pärastlõunal. Pole teada, miks ja millal lisandus lahusti tarbimine. Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Raino Sau ütles esmaspäeval, et ühise alkoholitarvitamise käigus kõigi meeste enesetunne järsult halvenes ning üks korteris viibinud meesest suri.

Kohalikud said sellest, et midagi on väga valesti, aimu pühapäeval, kui kohapeale saabusid kiirabiautod ja politsei.