Moostes kõlas 73 uut lastelaulu

MTÜ Võrumaa Lasterikkad juhatuse liige ja idee autor Kadri Laube on saanud lausa tiivad. «Pärast Tallinna ja Tartu harjutusmaratone, mil saatebänd on 9–10-tunnise päeva jooksul saatnud üle 30 laulu, olen eriti ärevil ja ootan juba lõppkontserti. Saatebändi trummar Reigo Ahven võrdles ettevõtmist «Entel-Tenteliga». Nii see tõesti on, sest kui kõlab hea laul, jääb see paljudeks aastateks laululaste repertuaari ja ühendab põlvkondi.»