Tõrva lähistel tuleb taaskord astronoomiline õhtu ja öö

Juhul kui ilmaprognoosid valetavad ja taevavõlvi pilvevaip katab, saavad külalised vaadata saunaseinale riputatud projektorilinalt dokfilme Apollo 8 kuulennust ja viimaste aastakümnete kosmosevallutustest, saunalava külastada või suure lõkke ääres kosmosest mõelda. "Et asi toimub lageda taeva all ja on seega väga suures sõltuvuses ilmast, olime sellel aastal sunnitud üritust koguni kaks korda vihma tõttu edasi lükkama. Lõpuks näis, et selle reede õhtu ja öö vastu laupäeva tulevad kuivad ja suhteliselt selged," andis Niittee siiski lootust, et teleskoobid päris ilma kasutuseta ei jää.