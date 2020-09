Maailmakoristus keskendub pisiprügile

Ettevõtmise kommunikatsioonijuht Laura Vadam tõdes, et registreeritud koristustest on umbes 90 protsenti kirja pannud koolid-lasteaiad. «See tähendab, et enamik koristusi toimub selle nädala jooksul või tuleval nädalal. Laupäeval on koristusi vähem.» Samas kutsuvad eestvedajad homme iga inimest üles oma koduümbruses korda looma.