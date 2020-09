Tallinnast pärit Joonas Vatter tunnistas, et ei teadnud veel kevadel kohast nimega Viluste mitte midagi. Sealsesse kooli vestlusele jõudes sai ta aga aru, et seal vajatakse teda. «Miks siis peaksin otsima edasi mingisugust muud kohta?» FOTO: Einar Raudkepp

Järgmised kaks aastat Noored Kooli programmi vahendusel Põlvamaal Viluste põhikoolis eesti keelt ja kirjandust õpetava Joonas Vatteri (24) sõnul on õpetajatöö üks vastutusrikkaimaid ja olulisimaid. Kuigi ta on seni pidanud väga mitmesuguseid ameteid, on ta neis kõigis pidanud silmas, mis kasu sellest saavad teised.