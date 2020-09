Misso puhkeküla peremees võitleb sääskede vastu nahkhiirtega

«Olen puhkekülas likvideerinud kohad, kus sääsed paljunevad,» lausus Paas, kelle sõnul on vereimejate peamised vaenlased linnud ja ka kiilid. «Puhkemaja juures on küll sääskedele meelepärane tiik, kuid seal on neil ka igasuguseid vaenlasi. Ka nahkhiired lendavad õhtuti tiigi peal ning söövad, suud lahti, sääski.»