Peeti noorteühingu TORE Valgamaa juhendajate koostöökohtumine

Kolme valla (Valga, Tõrva, Antsla) koolide TORE juhendajate kohtumised toimuvad juba neljandat aastat. Kohtutakse Valgamaa TORE mentori Nadežda Selivjorstova hubases kodus. Kokkusaamisel annab iga kooli juhendaja ülevaate oma kooli TORE tegemistest, planeeritakse algava perioodi ühised tegevused ja nauditakse ühiselt kaetud suupistelauda. Kohtumised mõjuvad väikse supervisioonina, pärast mida on tass taas täis ja hoolega energiat oma kodukoolis TORE tegevuste vedamiseks.

Eelpoolnimetatud TORE koolid on väga heades sõprussuhetes ning veel sellel õppeaastal plaanitakse koos minna TORE konverentsile Paidesse, kus tähistatakse ka TORE organisatsiooni 25. aastapäeva. Oktoobris ootab ees Tsirguliina Koolis toimuv koostöö-öö, milles osalevad juhendajad koos noortega. Eelnevatel aastatel on hästi õnnestunud TORE sõpruskoolide õpilasvahetus. Kirsiks tordil on TORE juhendajate üleriigilised supervisioonid ja suvekool. Loomulikult toimuvad igas koolis ka oma üritused, mis aitavad kooli rohkem rõõmu tuua.