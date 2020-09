Võru linn koristas nädalaga ligikaudu 8300 koni

Siinse aktsiooni üldhariduskoolide keskkonnakampaania juht Kerli Laur rõõmustas, et tänavu on koristuspäeval esindatud pea kõik Eesti vallad.

"Enim koole on Harjumaalt, aga kõige suurema koolide osalusprotsendiga - registreerunud on üle 50 protsendi - on Pärnumaa, Lääne-Virumaa ja Valgamaa. Kõik koolid, kust tuleb koristama vähemalt kümme protsenti õpilastest, osalevad loosimises, mille auhinnaks on muusikute NOËPi, Ariadne ja Pluuto ühiskontsert. Aktiivsete lasteaedade vahel loositakse välja Ariadne kontsert," ütles Laur.