Minister: neljarajaliste maanteede ehitamiseks edaspidi euroraha ei saa

Maanteeameti eelarve teehoolduseks, -remondiks ja uuendamiseks on 270 miljonit eurot aastas. Nende endi arvestuse järgi oleks teede olukorra parandamiseks juurde vaja umbes 100 miljonit eurot aastas, neljarajaliste teede väljaehitamise programmi jaoks aga veel 150 miljonit aastas. EL-i 750 miljardi eruo suurusest taastefondist tee-ehitusse Aasa kinnitusel samas midagi tulemas ei ole.

"Sellel euroliidu rahal on väga palju silte küljes. Enamasti on need sildid seotud kliimapöördega, seega teedeehituses seda paraku kasutada ei saa," ütles Aas ERR-ile. "Siin on küll erandeid, näiteks kergliiklusteed, ühistransport ja loomulikult rongiliiklus. Euroopa Liit ei soosi enam 2+2-maanteede ehitamist ja sealt pole enam selle jaoks raha võimalik saada."

2+2-teede väljaehitamise kiirendamiseks on Aasa sõnul Pärnu maanteel tulemas avaliku ja erasektori koostööprojekt (PPP). Selle alternatiiv on riigi otsus võtta laenu, et need teed valmis ehitada.