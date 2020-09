Võrumaale tuleb autonoomse elektrivarustusega tankla

Tegu on esimese sõltumatul elektrivarustusel töötava tanklaga Kagu-Eestis. «Selle tööd ei takista tormid ega elektrikatkestused. Generaator hakkab tööle, kui voolu enam ei ole,» rääkis Terminal Oili juhatuse liige Raido Raudsepp.

Ta lisas, et kütusega varustamine kriisiolukorras on oluline nii haiglatele, operatiivteenistusele kui ka kaitseväele. «Elektrikatkestus tabab meid alati ootamatult. Viimane aeg oli luua tulevikku vaatava lahendusega tankla. Kuna Võrus oli teenindusjaama rajamine plaanides, sai langetatud otsus, et tankla peab vastu pidama loodusjõudude stiihiale.»