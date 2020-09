Lavastus näitab inimhinge sügavusi

Maailmakuulsa filmi- ja teatrilavastaja Ingmar Bergmani loo on lavale toonud Madis Kalmet. Osades on Grete Jürgenson, Märten Matsu, Madis Mäeorg ja Tarvo Sõmer.

Vaimsete probleemide käes vaevlev naine, tema arstist mees, naise kirjanikust isa ja kasvuraskustes noorem vend on saanud kokku puhkusesaarel, et veeta idülliline suvi. Ühised paadisõidud, ujumised, õhtusöögid, nagu see ka varemalt olnud on. Kuid kaunis perepilt hakkab murenema, tuues ilmsiks igaühe sisemised probleemid. Perekonda koos hoida üritav Karin vaevleb ise kõige suuremates raskustes, kõikudes reaalsuse ja paralleelmaailma vahel.