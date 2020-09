Mahetoidu hulk Võrumaa laste söögilaual suureneb

Setomaa Liidu juhatuse esimehe Margus Timmo sõnul on Setomaa üks innukamaid eestvedajaid mahetoidu kasutamisel ning selle plaaniga on nüüd liitunud kogu maakond. «Meil on mahepõllumajanduse edendamiseks ka sobivad ressursid,» lausus Timmo, kelle sõnul on Setomaa valla põllumajandusmaast 47 protsenti mahe.