Räpina sadam vajab nii tanklat kui paadikuuri

Kuigi peamiselt piiriüleste koostööprogrammide toel on kerkinud sadamahooned, kaid, grillikoda, karavaniparkla ja muudki, kasvavad ka vajadused.

«Suur vajadus on tankla järele, sest kui tulla näiteks Tartust, oleks vaja juba tankida. Veel on vaja ellingut, mida võib ka paadikuuriks nimetada. Meil on siin juba päris korralik harrastajatele mõeldud laevastik: on nii SUP-laudasid kui kajakeid, spordikoolil neli purjekat. Neid kõiki on tarvis hoiustada,» märkis ta.

Mõtetes on ka laste mänguväljak

Eesti ja Venemaa koostöö jätkuna läheb veel sel sügisel kivisillutise alla parkla.

«Karavaniparkla on küll valmis, aga sel aastal ei lasknud sinna veel koormust peale, sest muru tahtis juurdumist ja kasvamist. Ka kaevu puurimine juba käib, misjärel loodame siia saada korraliku vee. Praegu on see väga rauarikas, mistõttu me ei julge kõiki uusi seadmeid alates jäämasinast käivitadagi,» lisas eestvedaja.

Räpina valla koostööpartnerid Venemaalt jäid reedel Räpina sadamasse paraku saabumata. Küll loodi nendega videosild ning avati laste mängulaev rannaala läheduses.

Vallavanem Enel Liini hinnangul sobitub mängulaev hästi tulevaste atraktsioonidega, sest ujumiskohta on plaanis rajada laste mänguväljak.

Liane Rosenblatt, Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi konsultant «Palju nõupidamisi on kolinud internetti, aga loomulikult ei asenda see otsekontakte.»

«Lastel on siin olnud vähe tegevusi, sest sadam on ikkagi natuke teise suunitlusega. Ilmselt toome siia ka liiva, sest paljudel atraktsioonidel peavad turvaalad olema: matid või liiv. Randa ei hakka ometi kummimatte panema. Kui pere võtab sadamas kohvi või on tulnud järvelt, tahavad lapsed ikka liivalosse ehitada. Esialgu on tegemist üksnes kavatsusega, sest meil on praegu päris palju arendusi käsil,» märkis Liin.

Arvukalt oli reedel Räpinasse saabunud Peipsi ja Lämmijärve äärsete koolide õpilasi, kes lõid kaasa Gaute Kivistiku juhitud «Eesti mängus Euroopa piiril».

Mängu küsimused olid sedapuhku peamiselt seotud Peipsi järvega ning täringuõnnele serinevalt tavamängust loota ei saanud. Parimaid teadmisi näitasid Mehikoorma põhikooli õpilased.

Oma igapäevatööst rääkisid noortele piirivalvurid. Esinesid noortekollektiivid. Lämmijärvele viis huvilised laev Maar’a.

Gaute Kivistiku juhitud «Eesti mängus Euroopa piiril» näitasid parimaid teadmisi Mehikoorma põhikooli õpilased. FOTO: Mati Määrits

30 aastat koostööd

Reedene ettevõtmine sai teoks Räpina valla, Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi ja projekti «Common Peipsi 2» ühistöös. Ühtlasi tähistati Interregi koostöö 30 aastat.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi konsultandi Liane Rosenblatti sõnutsi tähistatakse taolist päeva kõikjal Euroopa Liidus, aga ka näiteks Pihkvas.

Varem sidus partnereid Eesti-Läti-Vene programm, mõne kuu pärast lõppeval perioodil aga kahepoolsed programmid: Eesti-Vene, Läti-Vene ja Eesti-Läti. Kolmepoolse programmi ajal ehitati välja Räpina sadama hoone ja selle ümbrus, kahepoolse ühistöö ajal teenindushoone.

«Väga olulised on ka inimestevahelised kontaktid. Kogemusi on vahetatud ühistel seminaridel ja õppevisiitidel. Aga sel aastal oleme pidanud kõik need kokkusaamised ära jätma: Venemaa piir on seoses viirusega lukus. Palju nõupidamisi on kolinud internetti, aga see ei asenda otsekontakte,» tõdes konsultant.

Teiste hulgas teevad Pihkva muusikakooliga koostööd Räpina muusikakool ning noorte puhkpilliorkester, mille vähendatud koosseis esines ka reedesel sündmusel.

Kahe riigi peale 34 miljonit

Programmi rahaline maht on ligemale 34 miljonit eurot, mis on jagatud aastate 2014–2020 vahel. Eesti osa on sellest natuke vähem kui pool. Põhiosa rahast tuleb Euroopa Liidult, aga oma panuse annavad ka Eesti ja Venemaa.

Põlva- ja Võrumaad ning meie lähipiirkondi Venemaalt hõlmab kaks suuremahulist investeerimisprojekti. Neist ühe käigus avati hiljuti Värska–Saatse remonditud tee ning Värska ja Saatse kergliiklusteed ja parklad. Petseris aga arendati välja turuplats. Vene pool ehitab välja veel puhastusseadmeid ja sadamaala.

Ühisrahastuse toel valmisid Värska sadam, Tartu lodjakoda, Luunja kaid ning jätkati Mustvee sadama arendust.