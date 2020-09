Hakkepuit võimaldab toa soodsalt soojaks kütta

Utilitase Valga osakonna juhataja Raivo Varik rääkis, et ettevõte on tõepoolest suutnud hoida soojuse hinda stabiilsena ning see on Valgas Eesti madalaimate hulgas. Seda eelkõige tänu taastuvkütuse ehk kohaliku hakkepuidu kasutamisele, mille osakaal on põhikütusena 93 protsenti. «Metsa- ja puidutööstuse jäätmetest valmistatud hakkepuit on keskkonnasäästlik kohalik kütus ning stabiilse ja soodsama hinnaga võrreldes fossiilsete kütustega. Lisaks on Utilitase kaugküttesüsteem väga tõhus,» lisas Varik. Valgas on investeeritud nii kaugküttevõrgu kui ka tootmisseadmete nüüdisajastamisse. Näiteks kasutatakse suitsugaaside pesurit, mis tõstab märkimisäärselt tootmise kasutegurit.