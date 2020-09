Valga põhikool saavutas aasta kiusuennetaja konkursil teise koha

SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar iseloomustas Valga Põhikooli järgmiselt: «Teise koha sai kool, mis on olnud KiVa võrgustikus kaua. Sel sügisel minnakse vastu oma kaheksandale KiVa aastale. Aeg-ajalt on olnud vaja ehk virgutust, on olnud vaja uut energiat, aga ükski muutus ei ole sirgjooneline ja see energia on üles leitud. Nagu 2013. aasta sügisel, nii ka juba eelmisel õppeaastal, oli see kool valmis katsetama ka 3. kooliastme materjale päris esimeste seas. Tiimi juht on osanud luua ühtehoidva tiimi, kellega koos on KiVale antud koolis värskust juurde: tantsuvahetunnid, heategevuslik laat jne. Ka see kool levitab kiusuennetuslikku sõnumit koolist väljapoole nii teiste koolideni kui ka omavalitsustes ja ka kohalikus meedias. Valga põhikool on järjepidev, süsteemne ja tugeva tiimitööga kool.»