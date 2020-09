Salasigarettide vedu tõi kaasa tingimisi vangistuse

«Lisaks vangistusele ja pikale katseajale on oluline karistusõiguslik mõju lisakaristusel. Lisakaristuse eesmärk on aus ja usaldusväärne ettevõtluskeskkond,» ütles süüdistatavaga karistuskokkuleppe sõlminud prokurör Helga Aadamsoo. «Sõnum on, et ebaausate skeemide loomine või neis osalemine ei tohi ära tasuda ning sellise tegevuse jätkamine peab olema võimalikult keeruline.»