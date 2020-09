Valga politseihoonet hakkab ilmestama Mall Nukke maaliseeria

2021. aasta suveks põhjalikult uuenev Valga politseihoone asub aadressil Puiestee tänav 4. Hoones on politsei- ja piirivalveameti töö- ja teenistusruumid, arestimaja ning kriminaalhooldus.

Mall Nukke on graafik, maali- ja installatsioonikunstnik ning hinnatud õppejõud, kelle loomingut läbivad fotorealism, popkunstile iseloomulikud jooned ning sümpaatne iroonia. Nukke, kes lõpetas Eesti Kunstiakadeemia 1992. aastal graafikuna, on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Maalikunstnike Liidu ja Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige. Tema isikunäituseid on toimunud Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaal, Saksamaal ja Prantsusmaal, grupinäituste osana ka mujal maailmas. Kunstniku teoseid leidub KUMUs, Tartu kunstimuuseumis, Viinistu kunstimuuseumis, Rauma linnamuuseumis Soomes, Sadolini kunstikogus, Vexi Salmi kunstikogus ja Nef Galeriis Kiievis.