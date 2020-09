Kodutütred ja noorkotkad kogunevad matkamängule

Matkamäng toimub sel korral Karksi-Nuias ja selle lähiümbruses. Selle eesmärk on arendada osalejate matkaalaseid teadmisi, kodanikuoskusi ja meeskonnatöövõimet.

Võistlusest võtab igast maakonnast osa kaks 4-liikmelist võistkonda: üks kodutütarde ja teine noorkotkaste esindus. Igas võistkonnas on kaks noort vanuses 7-9 aastat ja kaks 10-12aastast. Raja pikkus on orienteeruvalt 4,5 km ning trassile on paigutatud 20 kontrollpunkti.