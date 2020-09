Fotosessioonid kontrolljoonel on tänavu riigi kukrusse toonud 240 eurot

Välijuht rõhutas, et nii antud kohas kui ka mujal piiriäärsel alal on kollasel taustal hoiatussildid ja infotahvlid, mis keelavad edasimineku. «Piiriposti juures seistes ollakse juba piirirežiimi alas, kus kõrvalistel inimestel on keelatud viibida. Sellise rikkumise eest võidakse karistada rahatrahviga kuni 800 eurot. Punase-rohelisetriibulise Venemaa piiriposti juures olles on inimene aga juba ebaseaduslikult ületanud ajutise kontrolljoone.»