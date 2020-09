Sirje Tobreluts pälvis teenetemärgi

Teenetemärgi pälvis 11 inimest. Nende seas on ka Sirje Tobreluts Põlvamaalt, kes on olnud Eesti pikima staažiga vallajuht. 1990. aastast töötas Tobreluts Põlvamaal asunud Laheda valla vallavanemana kokku 27 aastat. Kuna eelnevalt oli ta aastatel 1985–1990 Mustajõe külanõukogu rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee esimees, võib tema omavalitsjuhi staažiks pidada lausa 32 aastat.

Ta juhtis neli aastat Põlvamaa Omavalitsuste Liitu, on olnud Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse ja volikogu liige. Praegu on Tobreluts Põlva vallavolikogu liige.

Tuinnustatuid tervitas Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik. «Tegemist on kindlasti väärikate inimestega, kelle hulka kuulub omavalitsustegelasi meilt ja Soomest, häid kolleege ministeeriumitest kui ka teaduse esindajad. Igaüks neist on andnud väga olulise panuse nii omavalitsuste kui ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu taasloomisse ja kestmisse. Suuresti tänu neile on meie omavalitsused ja omavalitsuste koostöö niivõrd kõrgel tasemel,» tõdes ta.