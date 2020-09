Pühapäevani saab kandideerida aasta kooli tiitlile

«See on meile nii võit kui kaotus,» kommenteeris Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits kooli teist kohta mulluste tulemuste selgumise järel. «Ühelt poolt on meil hästi hea meel, et võitis Viljandi kool, mis on samamoodi riigigümnaasium kui meie. Samas tean, et meie kool on sama suurepärane. Sestap jäi see tulemus ka natuke kripeldama.»