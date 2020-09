Surmajoogi tarbijad otsisid ilmselt joovastust

Hiljuti Verioral nelja inimese elu nõudnud lahustitarbimise ainus ellujäänu on sedavõrd paranenud, et praeguseks on politsei mehe üle kuulata saanud.

«Esialgsetel andmetel viitab kõik sellele, et lahusti tarvitamine toimus meeste vabal tahtel, kuid suure tõenäosusega ei olnud nad teadlikud, et tegemist on lahustiga, vaid neil oli lihtsalt soov tarbida midagi joovastavat,» rääkis Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Maria Gonjak.

Kuidas lahusti majja ja lahusti tarvitamise eel alkoholi tarbinud meeste käeulatusse sattus, ei ole veel päris täpselt teada. «Praegu viitavad asjaolud sellele, et lahusti hankis keegi meie seast lahkunud meestest,» ütles pressinõunik teisipäeva hommikul.

Praeguseks on teostatud on ekspertiis meestele saatuslikuks saanud aine tuvastamiseks ning lahkunute kohtuarstlikud lahangud. Asjaolude väljaselgitamine ning menetlustoimingud jätkuvad aga veel mõnda aega.

Teadaoleva info põhjal tarvitasid mehed ööl vastu 13. septembrit Põlvamaal Räpina vallas kahe korteriga majas alkoholi tööstuslikku lahustit (1,2-dikloro­etaan), mida kasutatakse lakkide, liimide ja muu viimistluse eemaldamiseks.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder Lõuna-Eesti Postimehele on tõdenud, et kuna tegu on värvitu kemikaaliga, võib seda kergelt mõne muu joogiga segi ajada, eriti kui aine näiteks vales pakendis on.

Viieliikmelise seltskonna üks liige suri kohapeal. Ülejäänud neli meest viidi Tartu Ülikooli kliinikumi, kus nendest kolm suri, üks aga lasti peagi haiglast välja.