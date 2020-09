Koroonatest sulges Võru linnavalitsuse

Üks positiivne testitulemus lisandus ka Võrumaale. Tegemist on Võru linnavalitsuse töötajaga. Linnavalitsus on juhtunu tõttu suletud ja sealsed töötajad suunatud kodukontorisse. Kodanikke teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel.

Kokku on nüüd koroonaviirusega nakatumine tuvastatud 117 Võrumaa inimesel.

Tervisemaeti Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet: Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (11 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 157 inimest, kellest 36 on haigestunud.