Plaanitavad teetööd Võrumaal lähevad maksma pea 2 miljonit

Mustassaare tee lõigu ümberehitustööd teostatakse täpsemalt kilomeetritel 0,27 kuni 2,764, selgub hanke alusdokumentidest. Hange on jagatud kaheks osaks, millest esimene on Mustassaare tee lõigu ümberehitus ning teine Nursipalu harjutusvälja teede ehitus.

Esimese osa hankelepingu kestus kokku on 66 kuud, millest kuus kuud on ehitusperiood ja viis aastat on garantiiperiood. Teise osa lepingu kestus on kokku neli aastat, millest aasta on ehitusperiood ja kolm aastat garantiiperiood.