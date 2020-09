Võistlejad läbisid rattamaratoni naeratades

Sealsamas Tehvandil töötav Maive Vill (38) sättis stardi eel kohviku ees rattale stardinumbrit. «Mulle on see 10. Tartu rattamaraton. Paaril korral sõitsin koos lapsega lühemal rajal. Ma ei plaani täna endale mingit aega, tahan vaid kindlasti lõppu jõuda. Eilsest 35 kilomeetri ultrajooksust on veel väsimus jalgades,» arutles Vill, kes harrastab vastavalt aastaajale kõiki kestusalasid, mida Otepää ümbrus pakub. Otepäälanna läbis 89-kilomeetrise raja ajaga 5.54,17 ja lõpetas maratoni sajanda naisena.