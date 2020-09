Annela Laaneots: kogukonnatunne ja elurõõm viivad setosid edasi

Setode mõtteviis ei sobi nende mõttemaailmaga, kes juba homme kiiret kasu soovivad. Teistsuguse elufilosoofiaga ei saagi aga elada maal, mis jagatud kontrolljoonega kahe riigi vahel. Viimasel veerandsajal on setodel tulnud olla väga kannatlik, et saada «hallusraati» (loe: traataed, kontrolljoon) ületada. See aga on praegugi – üleilmse viiruse tõttu – setodele suletud.

No mis siis teha? Heaks näiteks on setode suurima suvelõpupüha maarjapäeva tähistamine. Petseri poole setod kogunesid samal kuupäeval ja kellaajal Radajale, Eestimaa setod Nedsaja külla ja pidu kanti üksteisele paralleelselt üle. Oldi video­silla kaudu kontaktis. Leiti võimalus.

Setod teavad ja usuvad ning arvestavad oma tegevusi plaanides, et üks aasta, isegi üks inimpõlv on rahva kestmisega võrreldes vaid hetk. Samas, iga hetk on oluline. Setosid peetakse sellest tulenevalt ka päris headeks kõigile soodsate lahenduste leidjateks. Ja tööd tuleb teha, palju.

Kui Setomaalt tuleb kogukonna kutse, lükkavad setod eemale igapäevaelu pisisekeldused ja lähevad, pühenduvad, annavad endast parima Setomaa heaks.

Setod on hõimukesksed. Kui kirjutasin raamatu «Minu Setomaa», küsisid eestlastest sõbrad pärast selle läbilugemist, et kas tõesti uuritakse Setomaal inimestelt nendega asju ajades, kust perekonnast nad pärit on ja kes on nende esivanemad. Jah, nii on. Olen seda ise kogenud, kõrvalt näinud ja … ka ise teinud. Miks? Sest kuuluvusel põhineb kogukonnatunne. Inimesed tahavad kusagile kuuluda, see on üks inimese põhivajadusi. Kogukonda kuulumisega kaasneb ka vastutus. Vastutus oma tegude, täie pühendumusega panustamise eest.

«Kui kutse tulõ, tulõ minna!» (Loe: kui tuleb kutse, tuleb minna!) Nii on öelnud sootska Aarne Leima. Ja nii ongi. Kui Setomaalt tuleb kogukonna kutse, lükkavad setod eemale igapäevaelu pisisekeldused ja lähevad, pühenduvad, annavad endast parima Setomaa heaks.

Setode tugevus ning kestmise ja ägedate uutegi asjade loomise alus on ka see, et teatakse: elust tasub rõõmu tunda. Pühasid ja kirmaseid pole Setomaal vähe. Suure rõõmuga tähistatakse ka Eesti riigiga seotud tähtpäevi. Nii on setodel kaks jaanipäeva – nii vana kui uue kalendri järgi –, kahed jõulud ja nii edasi. Nagu sootska Piret Tormi vanaema soovitas: pidu tuleb täna pidada, tööd teha jõuab ka homme. Elada tuleb kirega, pühendumusega, maksimumi võttes. Setod on ka lahked, heast peost on nende sõbrad alati oodatud osas saama.