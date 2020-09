Uus vaatetorn laseb Räpina poldri ilu imetleda

«Käisime siin ka siis, kui torn oli veel poldril, aga viimati enam üles ei lubatud, kuna tornike oli lagunenud. Uus on ikka tugev ja kõrgem ka. Praegune asukoht on igati hea,» leidis põlvalane Signe Paekivi.

Tema abikaasa Peeter uuris tornis binokliga ümbruskonna loodust. «Olen vanas tornis ka käinud. Vaade on senisest parem. Venemaad vaadata aga erilist huvi polnud – olen seal käinud küll ja küll,» tähendas ta.

Kuigi uus torn on sarnaselt vanaga puust, pidas Räpina vallavanem Enel Liin kõige olulisemaks vastupidavaid betoonist jalandeid, mis lubavad ehitisele pikemat eluiga.

Uus asukoht on sobilikum

Varem oli Räpina poldri hoiualal kaks vaatlustorni, millest üks rajati aastal 2002 ning teine aastal 2005. Mõlemad lammutati pehkimise tõttu 2016. aastal. Uue torni rajamiseks kaaluti asukohta nii poldri keskel kui Lämmijärve ääres.

Valik sündis loodushoidu silmas pidades. Üha populaarsem loodusturism on suurendanud külastajate hulka lindude pesitsus- ja rändeperioodidel. Seega oleks torni rajamine hoiuala keskkohta soodustanud veelgi enam mootorsõidukitega liiklemist, lärmi tekitamist, prügistamist ning tallamist kohas, kus ohustatud liikide pesitsus- ja elukohad. Lämmijärve ääres asuvale Räpina sadama territooriumile on aga aasta ringi hea juurdepääs, olemas on prügikastid, WC kasutamise võimalus ning videovalve.

Rajatud torn on 18-meetrine, sellel on kolm vaateplatvormi. Eelkäijast on torn korruse võrra kõrgem, et tagada parem nähtavus poldri hoiualale, kaldaalale, Lämmijärvele ning Salosaarele.

Üha enam on populaarsust kogumas ka elamusretked ja loodusturism, mis on tõstnud paikkonna külastatavust lindude pesitsus- ja rändeperioodidel.

Torni ehitas AS Kurmik, omanikujärelevalvet tegi Liivimaa Lossid OÜ. Kogumaksumus oli 66 000 eurot, millest keskkonnainvesteeringute keskuse toetus on 59 400 ning Räpina valla omafinantseering 6600 eurot.

Põlvalase Signe Paekivi hinnangul on uus torn tugev ja kõrgem ning ka asukoht on igati hea. FOTO: Mati Määrits

Ohustatud linnuliigid

Räpina poldri hoiuala kuulub Euroopa Liidu kaitstavate Natura 2000 alade võrgustikku. Seal pesitsevatest ohustatud ja haruldastest linnuliikidest on olulisemad rukkirääk, mustviires ja väikekajakas, läbirändajatest sookurg ja suur-laukhani.

Märkimisväärne osa maa-ala korrashoius on olnud 2011. aastal asutatud Räpina Poldri Maaparandusühistu MTÜ-l, mis ühendab kohalikke maaomanikke. «Meil on 60 liiget, kellele kuulub ligi 1400 hektarit maad. Kõik maksavad liikmemaksu ja hooldustasu võrdeliselt endale kuuluva maa-ala suurusele,» rääkis MTÜ eestvedaja Kai Kalberg-Kukk.

«Ühiselt viime läbi igasuvist kraavide ja teeäärte niitmist ning vee pumpamist. Kõik sellised tööd rahastatakse liikmemaksudest ja hooldustasudest.» Kai Kalberg-Kukk, Räpina poldri maaparandusühistu eestvedaja

Ühistu korraldab maaparandussüsteemi ühishooldust ja eelkõige vee pumpamist poldrilt Lämmijärve. Järve ja poldri vahel kulgeb ligi kaheksakilomeetrine kanal, mis järvest eraldatud tammiga.

«Ühiselt viime läbi igasuvist kraavide ja teeäärte niitmist ning vee pumpamist. Kõik sellised tööd rahastatakse liikmemaksudest ja hooldustasudest. Ühtegi palgalist töötajat meil ei ole, kasutame ajutist tööjõudu,» selgitas Kalberg-Kukk. Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) toel on kahel korral ette võetud suurem maaparandussüsteemide korrastamine.

Kõrvalistele sõidukitele on maaparandusühistu sissesõidu poldrile keelanud, jalgratturid ja jalgsi matkajad aga on teretulnud. FOTO: Mati Määrits

Porgandil oli eriline maitse

Ligi 30 aasta eest kasutasid poldrit rohusöötade tootmiseks Raigla ja Tammistu suurfarmid. Kasvatati ka tera- ja köögivilja, kusjuures seal kasvatatud porgandil oli eriliselt mahlakas maitse.

Vahepeal vee pumpamist ei toimunud, algas maade võsastumine. 15 aasta eest hakati keskkonnaameti eestvedamisel maid võsast puhastama, et saavutada lindude pesitsemiseks sobivaid olusid. Kui ühistu kümmekonna aasta eest tegevust alustas, oli enamik kraave võsastunud, osa teid läbimatud ja suur osa maadest raskesti kasutatavad.

Nüüd on maa-ala põllumajanduslikuks tootmiseks taas sobilik. Kasvatatakse teravilja, rapsi ja tatart ning toodetakse rohusöötasid. Samuti võib seal näha lihaveiseid.

Suletud on sissepääsud võõrastele mootorsõidukitele. «Jalgrattaga ja jalgsi liikujad on teretulnud. Samuti on meil kokkulepped Räpina jahiseltsiga, kelle liikmed võivad etteteatamisel teid kasutada jahitegevuse käigus,» märkis Kalberg-Kukk.