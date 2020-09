Lauluvõistluse järel valmivad raamat ja heliplaat

«Nii mastaapselt pole pärast kunagist «Entel-tenteli» telesaadet uute laulude korjet ja lauluvõistlust ju tehtudki,» rääkis ettevõtmise eestvedaja ja Võrumaa lasterikaste perede eestkõneleja Kadri Laube.

Tema sõnul pole konkurssi võimalik igal aastal korraldada, sest tegu on pika protsessiga. «Nüüd hakkame tegelema raamatuga, kuhu lasterikaste perede lapsed joonistavad illustratsioonid.» Raamat ja plaat loodetakse valmis saada kevadeks.

Kulukas ettevõtmine

«Alguses olid ideed ja plaanid väiksemad ning eelarve kuni raamatu väljaandmiseni 50 000 eurot. Nüüd on see summa kasvanud aga 130 000 euroni,» tunnistas Laube.

«Saime vingelt tehtud, materjal on nii-öelda purgis – on mida töödelda ja kust edasi minna,» rääkis Laube, kelle sõnul tuleb hakata nüüd raha juurde leidma. «Erasektorist on seejuures rahastust juurde leida üsna keeruline.» Konkursi seemnerahaks andis enam kui 21 000 eurot sotsiaalministeerium, Kultuurkapital aga toetas 1700 euroga auhinnafondi.

«Läheme ka Hooandjasse ning teeme seal lauluraamatu eelmüügi: loodan, et nii korjame raamatu väljaandmise raha kokku. Hooandja kaudu saavad raamatu ka need, kellel ei ole kolmas laps sündimas. Plaanis on küsida toetust ka omavalitsustelt. Raamatut müüki me ei paiska,» lisas ta.

Peale 72 laulu, mis osalesid finaalis, tuleb raamatusse Laube sõnul veel 12, mille žürii saadetud heliteoste seast välja valis. «Plaadile salvestame 20 või 25 laulu.»

«Kümnest tuhandest plaadist ja raamatust peaks jaguma mitmeks aastaks. Siis peab vaatama, kas teha uus laulukorje,» lausus korraldaja, kelle sõnul on veel otsustamata, kas raamatu saaksid ka pered, kus juba on kolm last, aga kuhu sünnib näiteks neljas, viies või kuues laps.

68 autorit

Laube pakkus konkursi idee välja novembris, kui Eesti Lasterikaste Perede Liit küsis, kuidas tõsta suurperede mainet. «Ma ei kujutanud siiski ette, et see ettevõtmine nii suureks paisub,» lisas ta.

Konkursile tuli 133 lugu. «Kindlasti mängis rolli ka koroonakriis. Inimestel oli aega, samas idee ilmselt kõnetas neid.» Kutse osaleda saadeti muusikakoolidesse, samuti levitati seda heliloojate liidu kaudu.

«Kokku oli 68 autorit, kellega tuli pidevalt suhelda, aitasime leida ka lauludele esitajaid,» rääkis Laube. «Suure töö tegi ära helilooja Urmas Lattikas, kes valmistas bändile ette ligi 70 loo noodid ning põrgatas neid autoritega edasi-tagasi.»