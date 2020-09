Laat pani tervisekaitsjad kulmu kortsutama

Setomaa valla kommunikatsioonijuhi Indrek Sarapuu sõnul käis vallavalitsuse eestvedamisel teoks saanud laadalt läbi umbes 4300 inimest. Kauplejaid olnud 200 ringis. «Tavaliselt on rahvast olnud veelgi rohkem. Samas ei kujutanud korraldajad ette, et rahvast niigi palju tuleb.»

Ka Luht kinnitas, et terviseametnikud tegid kohapeal olles märkusi. «Andsime neist kirjalikult teada ka vallavanemale. Kõige suurem mure oli, et korraldaja ei olnud loonud võimalusi inimesi hajutada, kuna ei olnud arvestanud nii suure külastajate arvuga.»

Sarapuu teada oli palju laadalisi Lüübnitsasse saabunud väljastpoolt Setomaa valda. «Põhja-Eestistki oli päris palju rahvast. Tundub, et seal kandis on levinud ka veendumus, et ega koroonaviirus praegu Lõuna-Eestis väga levi. Kaupmeeste seisukohalt oli see muidugi hea. Paljudele oli see tänavu ehk ainus võimalus midagi müüa, sest ridamisi on taolisi üritusi ju ära jäänud. Mõnelgi jäi pakutavat kraami isegi väheks. Samas olid kauplejad ka omajagu pinges koroonaolukorra pärast.»