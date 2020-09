Siim Saavik: kellele piitsa, kellele präänikut

Arvan, et sellised piirangud suurt midagi ei muuda. Küll siga leiab pori. Näiteks võtab pidutseja enne nina täis ja siis läheb linna peale laiama. Või ostab ööklubi hüvanguks enne keskööd laua head-paremat täis ja pidutseb ikkagi hommikuni. Võimalik on seegi, et peod kolivad erapindadele. Ei tasu unustada, et üks viimase aja suur koroonakolle tuli just ühelt saunapeolt. Tulevikus võib neid tekkida ka mõnelt majapeolt.