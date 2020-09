Kurnav töö teeb lastekaitsjatest defitsiidi

Kõre tõi Valga valla iseärasustena esile nii suure abivajajate hulga kui siinses majanduses toimunud muudatused. «Puudega inimesi on Valga vallas üle Eesti keskmise. Seega ka puudega lapsi on rohkem, kes vajavad teenuseid ja kellega tuleb tegelda. Probleemid, mis on peredes, leiavad lõpuks väljenduse ka lastes, nende käitumises. Alkoholismi on omajagu. On ka üle piiri liikumist siia, mis mingitel juhtudel tööd lisab. Mõju avaldavad endine tööstuslinna taust ja muutused majanduses, mis on pärast tööstuse koomaletõmbumist toimunud. Ka uus majandus ei ole täie hooga käima läinud, see annab siin kandis tunda inimeste käitumises.»