Aasta kandleõpilane Aia Rikka on leidnud päris oma pilli

«Kuigi see polnud minu enda mõte, hakkas kannel kohe esimesel päeval meeldima ja sain aru, et see ongi minu pill. Vahepeal mõtlesin küll ka viiuli peale, aga see tahtmine läks väga kiiresti üle. Leidsin, et tahan keskenduda ainult kandlele,» rääkis Põlva gümnaasiumis õppiv tütarlaps.

Mooste rahvamuusikakoolis Aiat kuus või seitse aastat juhendanud Kadri Lepassoni sõnutsi õpetas vastsele õppurile esmalt väikekannelt Krista Sildoja. Külakannelt aga hakkas neiu juba tema juures mängima.

Kogemuse pealt kasvavadki meistrid

«Aia areng on olnud järjepidev, nii pikalt teha on omamoodi saavutus. Aga kogemuse pealt kasvavadki meistrid. Lastel tuleb tihti ette mõõnaperioode – üks selline oli ka Aial –, aga tema on sellest edukalt läbi tulnud. Kannel on ju põhiliselt ikka olnud tantsupill, millega saab esitada nii polkasid kui valsse. Ka õpetust on ta saanud rahvamuusika stiilis. Tema ise aga loob muusikat stiiliväliselt ning tegeleb just sellega, mis endale meeldib ning nõnda sünnivadki põhiliselt lüürilisemad lood,» mainis õpetaja.

Üheskoos on mängitud nii Võru kui Tartu tantsuklubides. Aia on esinenud veel folkloorifestivali Baltica Põlva peol, Kiidjärve külaseltsi jõulupeol, vabariigi aastapäeval lipuheiskamise järel Rasina külakeskuses, Põlva päevadel ja mitmel pool mujal. Nii 2018. kui 2020. aastal oli tütarlaps suurel üleriigilisel võistumängimisel oma kategoorias parim.

Aia Rikka mängib Põlvamaa pillimeistri Alar Vuksi valmistatud külakandlel.

Aasta kandleõpilase stipendium anti neiule üle pühapäevasel Eesti Kandleliidu sügiskontserdil Tallinnas. Eesti Kandleliidu aseesimehe Ann Kase sõnul oli sel aastal valikus mitu tublit noort kandlemängijat ja otsuse tegemine ei läinud sugugi kergelt. «Aia valisime lõpuks välja, kuna tegemist on aktiivse noorega, kelle esinemised kontsertidel ja võistumängimistel olid juba enne stipendiumikonkursile esitamist meieni jõudnud. Väga palju lisapunkte andis tantsuklubides taustaks mängimine, sest see ei ole sugugi lihtne ülesanne.»

Aasta keeletegude väljakuulutamisel esinedes tundis Aia Rikka päris suurt närvipinget. mati määrits FOTO: Mati Määrits

Kannel on rohkem soolopill

Aia sõnutsi mängis ta väikekandle järel kaks-kolm aastat rahvakannelt ja läks siis üle külakandlele. «Väikekannel on väiksem, seal on viis kuni seitse keelt. Rahvakandlel tõmmatakse akorde kimpudena. Külakandlel aga on vaja akordid kolmekõlaliselt nii-öelda välja noppida,» selgitas ta.

Küsimusele, kas kannel on pigem tausta- või soolopill, kostis neiu, et ilmselt sobib mõlemaks. «Aga rohkem on ikka soolopill, sest ei ole väga tugeva kõlaga,» nentis ta.

Aia mängib Põlvamaa pillimeistri Alar Vuksi valmistatud külakandlel, enne päris oma pilli saamist rentis seda muusikakoolist. Kandlemängule kulub aegadel, kui motivatsioon on laes, kolm-neli tundi, mõnel teisel päeval aga piisab ka poolest tunnist.