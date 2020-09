GALERII ⟩ Räpinas järgnes üks jooks teisele

Räpinas ühendati täna omavahel kaks jookusüritust. Esmalt sai sealses kettagolfipargis teoks Põlvamaa koolinoorte murdmaajooks, selle järel aga heategevuslik teatejooks.

«Teatejooks on kohal igas Eesti maakonnas. Toome noored koolimajadest välja värske õhu kätte liikuma, mis on praegu tervise seisukohast kõige õigem valik. Et kõik õnnestuks, sellele aitavad kaasa kohalikud spordikoordinaatorid,» ütles Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.

«Tänase Teatejooksuga läbitakse kokku 22 000 kilomeetrit ehk sama palju kui pikk on Hiina müür. Nii pikk distants jookstakse Teatejooksul ära igal juhul, sest osavõtjaid on kokku üle 11 000 ja igaüks neist jookseb vähemalt 200 meetrit. Osa võtavad 5.–9. klasside õpilased - olen kindel, et sel päeval liiguvad nad palju rohkem ja suudaksid kerge vaevaga koos ka maakerale tiiru peale teha,» ütles Pallase.

Teatejooks kutsub annetama Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse mängulise terviseraja loomise toetuseks. Sellest tuleb Eesti esimene patsientidele suunatud terviserada haiglas.

«Uuringud kinnitavad, et keskkonnal on taastumise protsessis täita oluline roll. Haigla võib olla ilus ja mugav, aga sageli mitte piisavalt innustav. Laste jaoks põnevate atraktsioonidega rikastatud keskkond soosib aktiivset tegevust ka erinevate teraapiate vahel ja aitab sellega kaasa laste arenemisele ja paranemisele,» selgitas Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juht Kadri Englas.

«Plaanikohaselt pannakse erinevate ülesannete lahendamist nõudev visuaalselt atraktiivne ja värviküllane terviserada püsti rehabilitatsioonikeskuse kõigi korruste koridoridesse ja avalikesse ruumidesse. Rajal on mitmekülgsed ülesanded, mis ärgitavad liikuma, mõtlema, nuputama ning käelist tegevust arendama. Laste jaoks on see mäng ja tore vaba aja tegevus, aga selle taust on tõenduspõhine – korralik terviserada aitab kaasa laste arenemisele ja paranemisele,» lisas Englas.