Põlvamaalt pärit aasta emast saab haigla õendusdirektor

Maikuises usutluses Postimehele tunnistas Zirel, et hoolimata äärmiselt pingelisest tööst oli kevadise kriisiaja vaimselt raskeim moment talle hoopis see, et tema Põlva külje all elav ema pidi eriolukorra ajal jääma kaheks kuuks sisuliselt üksinda. «Ema kuulub ju riskirühma. Aga helistasin talle päevas vahepeal isegi mitu korda, et küsida ja kuulata, kas kõik tema hääletoonis on korras. Ega ta ei ole haigestunud?» Õnneks kulges kõik kenasti.